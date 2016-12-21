Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

TBF ve Kýzýlay'dan Halep'e destek kampanyasý

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türk Kýzýlayý, Halep'te yaþanan insanlýk dramýnýn maðdurlarýna destek vermek amacýyla 'Haleplileri Görmezden Gelmeyin' kampanyasý baþlattý.

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türk Kýzýlayý, Suriye'nin Halep kentinde yaþanan insanlýk dramýnýn maðdurlarýna destek vermek amacýyla "Haleplileri Görmezden Gelmeyin" kampanyasý baþlattý.
 
TBF Baþkaný Hidayet Türkoðlu, kampanyaya destek beklediklerini aktararak, þunlarý kaydetti:
 
"Halep'te yaþanan insanlýk dramýna federasyon olarak kayýtsýz kalamazdýk. Bu nedenle Türk Kýzýlayý ve sporcularýmýzla bu kampanyayý baþlattýk. Kadýn, erkek, çocuk ve hatta bebek demeden binlerce masum insanýn içinde bulunduðu bu insanlýk dýþý vahþeti kýnýyoruz. Hayat mücadelesi veren binlerce insanýn saðlýk ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için baþlattýðýmýz bu kampanyaya Türk halkýnýn duyarsýz kalmayacaðýna inancýmýz sonsuz. Herkesin desteðini bekliyoruz. Bir mesajýnýzla belki bir can kurtulacak. Türk sporcularý Halep'i görmezden gelmiyor."
 
Katýlýmcýlar, HALEP yazýp 2868'e SMS göndererek ya da Ziraat Bankasý Bakanlýklar Ankara Kamu Giriþimci Þubesi'nin TR80 0001 0025 3200 0028 6852 09 numaralý hesabýna baðýþta bulunarak kampanyaya destek verebilecek.
 
Ayrýca Türk Kýzýlayýnýn web sitesi ziyaret edilerek de kampanyaya baðýþta bulunulabilecek.

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgün iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Baþbakan Yýldýrým: Cumhurbaþkaný yürütmeyle ilgili her türlü kararý kararname ile çýkartabilecek

Baþbakan Yýldýrým: Cumhurbaþkaný yürütmeyle ilgili her türlü kararý kararname ile çýkartabilecek

Muþ'ta asýrlýk gelenek böyle yaþatýlýyor

Muþ'ta asýrlýk gelenek böyle yaþatýlýyor

Teröre karþý dayanýþma maçý: Yýldýzlar Karmasý

Teröre karþý dayanýþma maçý: Yýldýzlar Karmasý

Cumhurbaþkaný Erdoðan Þžehitlere Saygý Maçý'nda

Cumhurbaþkaný Erdoðan Þžehitlere Saygý Maçý'nda

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA