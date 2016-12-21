TBF ve Kýzýlay'dan Halep'e destek kampanyasý

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türk Kýzýlayý, Suriye'nin Halep kentinde yaþanan insanlýk dramýnýn maðdurlarýna destek vermek amacýyla "Haleplileri Görmezden Gelmeyin" kampanyasý baþlattý.

TBF Baþkaný Hidayet Türkoðlu, kampanyaya destek beklediklerini aktararak, þunlarý kaydetti:

"Halep'te yaþanan insanlýk dramýna federasyon olarak kayýtsýz kalamazdýk. Bu nedenle Türk Kýzýlayý ve sporcularýmýzla bu kampanyayý baþlattýk. Kadýn, erkek, çocuk ve hatta bebek demeden binlerce masum insanýn içinde bulunduðu bu insanlýk dýþý vahþeti kýnýyoruz. Hayat mücadelesi veren binlerce insanýn saðlýk ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için baþlattýðýmýz bu kampanyaya Türk halkýnýn duyarsýz kalmayacaðýna inancýmýz sonsuz. Herkesin desteðini bekliyoruz. Bir mesajýnýzla belki bir can kurtulacak. Türk sporcularý Halep'i görmezden gelmiyor."

Katýlýmcýlar, HALEP yazýp 2868'e SMS göndererek ya da Ziraat Bankasý Bakanlýklar Ankara Kamu Giriþimci Þubesi'nin TR80 0001 0025 3200 0028 6852 09 numaralý hesabýna baðýþta bulunarak kampanyaya destek verebilecek.

Ayrýca Türk Kýzýlayýnýn web sitesi ziyaret edilerek de kampanyaya baðýþta bulunulabilecek.