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TEB BNP Paribas İstanbul Cup yarın başlıyor

Bu yıl 10. kez düzenlenecek turnuvada ana tablo maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

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TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
 
Garanti Koza Arena'daki turnuvaya Ukraynalı Elina Svitolina, 1 numaralı seribaşı olarak katılacak.
 
Bu yıl 10. kez düzenlenecek organizasyonda, son şampiyon milli sporcu Çağla Büyükakçay ve bir başka Türk tenisçi İpek Soylu da mücadele edecek. Turnuvada Macar tenisçi Timea Babos ile Kanadalı Eugenie Bouchard da şampiyonluk mücadelesi verecek.
 
TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta tekler ve çiftler final maçları 30 Nisan Pazar günü oynanacak.

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