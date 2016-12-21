Tecrübeli futbolcu hayatını kaybetti!

Şehmus Özer, Malatya'dan Mardin'e gittiği sırada aracıyla uçurumdan yuvarlandı.

Profesyonel kariyerinde 150'nin üzerinde gol atan Şehmus Özer, Karşıyaka, Altay, Mersin İdmanyurdu, Akhisar Belediyespor gibi ekiplerde de oynadı.

Son olarak Amedspor'da forma giyen Şehmus, 5 gün önce Fenerbahçe filelerini havalandırmıştı.

ŞEHMUS ÖZER KİMDİR?

10 Mayıs 1980 günü Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde doğan Şehmus Özer, profesyonel futbol hayatına da 1998 yılında Erganispor’da başladı. Burda yeteneğiyle dikkat çekmeye başlayan Şehmus, E. Yeni Malatyaspor’a transfer oldu. Ardından Malatyaspor ve Kayserispor maceraları yaşadı. 2 sezon Gümüşhanespor’da oynadıktan sonra 4 yıl boyunca Mardinspor forması giydi. Sonrasında İzmir takımlarına giden Şehmus Özer, Karşıyaka ve Altay formalarını terletti. Mersin İdmanyurdu, Akhisar Belediyespor, Şanlıurfaspor deneyimlerinden sonra İzmir’e geri döndü ve bir sezon Karşıyaka bir sezon daha Altay’da futbol hayatına devam etti. Son 3 yıldır Amed Sportif Faaliyetler formasıyla yeşil sahalarda top koşturan Şehmus Özer hayatını kaybetti.