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Fernandao sakatlıktan kurtuldu gibi

Süper Lig'de Konyaspor maçında sakatlanan ve kolu kırılan Fernandao'nun son hali görenleri bir hayli şaşırttı.

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Fenerbahçe'nin ligde oynadığı Konyaspor maçında sakatlanan Fernandao'nun sezonu kapattığı ve tedavisine ülkesinde devam edileceği açıklanmıştı.

Omzundan ameliyat olan Brezilyalı golcünün yeni görüntüleri ortaya çıktı. Brezilya'da fizyoterapiye devam eden Fernandao'nun alçılarından da kurtulduğu görüldü. Fernandao, eşinin son durumunu İnstagram aracılığı ile paylaştı.

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