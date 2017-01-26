Teklifi kabul etti, yollar ayrılıyor
Sezon başında Porto'dan büyük umutlarla kiralanmasına rağmen bekleneni veremeyen Jun Suk'la yollar ayrılıyor.
Dün Başkan Muharrem Usta ile görüşen Koreli futbolcunun tekrar Porto'ya döneceği öğrenildi.
Portekizli kulübü, Trabzon'dan gelen talebi kabul etti
(Takvim)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.