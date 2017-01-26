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Teklifi kabul etti, yollar ayrılıyor

Sezon başında Porto'dan büyük umutlarla kiralanmasına rağmen bekleneni veremeyen Jun Suk'la yollar ayrılıyor.

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Dün Başkan Muharrem Usta ile görüşen Koreli futbolcunun tekrar Porto'ya döneceği öğrenildi.
 
Portekizli kulübü, Trabzon'dan gelen talebi kabul etti
 
(Takvim)

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