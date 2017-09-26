Son Dakika Haberleri E-gazete 26Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da listenin en tepesinde Sergen Yalçın bulunuyor

Deplasmanda Karabükspor'u gol yağmuruna tutan Malatya'da moraller yerinde. Sağlam'ın istifasından sonra hoca arayışlarına devam eden kulüp başkanı Adil Gevrek, 3 teknik adam ile bu hafta görüşüp karar verecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Malatyaspor, deplasmanda aldığı Karabükspor galibiyeti ile kendine gelirken teknik direktör arayışlarında da sona doğru gelindi. Sarı - Siyahlı kulüp başkanı Adil Gevrek, 'Nasıl kaliteli bir takım olduğumuzu kanıtladık. Takımın başında hocamız yok ama arkadaşlarımız gerekeni yaptılar' diye konuştu. Gevrek ayrıca hoca arayışlarının da devam ettiğin ve sona yaklaştıklarını ifade etti.

SONA YAKLAŞILDI

Teknik direktör adayları ile görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Aday sayımızı beli bir noktaya getirdik. Artık son görüşmelerimizi yaparak hafta sonuna kadar takımın başına birisini getireceğiz" dedi. Listenin en başında Sergen Yalçın'ın olduğunu ve gerçekleşmemesi durumunda Cihat Arslan ve Hamza Hamzaoğlu arasında tercih yapılacağı öğrenildi.

Skor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rahmetli Erbakan 25 yıl önce söylemişti

Rahmetli Erbakan 25 yıl önce söylemişti

Taşerona üçlü kadro formülü

Taşerona üçlü kadro formülü

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA