Teknik direktör arayışlarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da listenin en tepesinde Sergen Yalçın bulunuyor
Deplasmanda Karabükspor'u gol yağmuruna tutan Malatya'da moraller yerinde. Sağlam'ın istifasından sonra hoca arayışlarına devam eden kulüp başkanı Adil Gevrek, 3 teknik adam ile bu hafta görüşüp karar verecek.
Malatyaspor, deplasmanda aldığı Karabükspor galibiyeti ile kendine gelirken teknik direktör arayışlarında da sona doğru gelindi. Sarı - Siyahlı kulüp başkanı Adil Gevrek, 'Nasıl kaliteli bir takım olduğumuzu kanıtladık. Takımın başında hocamız yok ama arkadaşlarımız gerekeni yaptılar' diye konuştu. Gevrek ayrıca hoca arayışlarının da devam ettiğin ve sona yaklaştıklarını ifade etti.
SONA YAKLAŞILDI
Teknik direktör adayları ile görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Aday sayımızı beli bir noktaya getirdik. Artık son görüşmelerimizi yaparak hafta sonuna kadar takımın başına birisini getireceğiz" dedi. Listenin en başında Sergen Yalçın'ın olduğunu ve gerçekleşmemesi durumunda Cihat Arslan ve Hamza Hamzaoğlu arasında tercih yapılacağı öğrenildi.
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