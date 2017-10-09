Teknik direktör kıyımlarıyla ünlü Serie A'da 7 hafta geride kalırken henüz kovulan hoca yok

Akdeniz ülkelerinin klasik hissiyatıdır. Duygusallık, sabırsızlık ve anlık kararlar verme. Türkiye ve İtalya bu konuda birbirlerine en çok benzeyen ülkelerdir.

Kimseyi kovmadılar

Ancak İtalyanlar bir konuda bizi geçmiş gibi duruyorlar. Eski günlerine geri dönmek isteyen İtalya Serie A'da ilk 7 hafta geride kalırken şaşırtıcı biçimde hiçbir takım teknik direktörüyle yollarını ayırmadı. Son olarak aynı durumun yaşandığı yıl ise 1998-1999 sezonuydu. Yanı tam 20 yıl öncesi... Belki de Serie A'nın son parlak yıllarından biri...

Serie A'da geçen sezon ilk 7 haftada ise tam 12 teknik direktörle yollar ayrılmıştı.

Türkiye'de de rakam fena değil!

Her sezon teknik direktör kıyımı yaşayan Türkiye'de rakam oldukça düşük! Şu ana kadar 5 teknik adamın görevine son verildi.

Türkiye'de ise bu sezon şu ana dek Osmanlıspor Bülent Uygun, Antalyaspor Rıza Çalımbay, Gençlerbirliği Ümit Özat, Karabükspor Erkan Sözeri, Yeni Malatyaspor da Ertuğrul Sağlam'la yolları ayırdı.

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