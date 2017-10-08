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Tekvandoda 2 altın 2 bronz

Türkiye Yıldızlar Tekvando Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı 4 madalyayla bitirdi.

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Türkiye Yıldızlar Tekvando Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı 4 madalyayla bitirdi. Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen şampiyona, 4. gün müsabakalarıyla sona erdi.
 
13'ü erkek 29 sporcunun temsil ettiği Türkiye, 42 ülkeden 467 sporcunun yarıştığı organizasyonu, 2 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.
 
Kızlar 37 kiloda Fatma Eylül Koca ve erkekler 41 kiloda Zeynel Fırat Tanrıverdi Avrupa şampiyonu, kızlar 47 kiloda Esma Nur Ersoy ve erkekler 49 kiloda Ömer Yasin Orhan ise Avrupa üçüncüsü oldu. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, kazanılan madalyalara ilişkin "Yıldızlar kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonalarının arka arkaya yapılması nedeniyle Macaristan'daki turnuvaya B takımımızla katıldık. Buna rağmen 2 Avrupa şampiyonu çıkararak sporcu havuzumuzun ne kadar kaliteli olduğunu bir kez saha gösterdik. Türk tekvandosunun geleceği teminat altındadır. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden antrenör ve sporcularımızı kutluyorum." değerlendirmesini yaptı.
 
Öte yandan Şahin, madalya maçında kaval kemiği kırılan milli sporcu Gökhan Emre Kesgin'i, Budapeşte'de tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

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