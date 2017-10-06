Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Tekvandoda 2 altın madalya!

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye iki altın madalya elde etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye iki altın madalya elde etti.
 
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun ikinci gününde, Türkiye adına 8 sporcu madalya mücadelesi verdi.
 
Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kızlar 37 kiloda Fatma Eylül Koca ve erkekler 41 kiloda Zeynel Fırat Tanrıverdi, altın madalyanın sahibi oldu.
 
Şampiyonanın üçüncü gününde yarın 9 Türk tekvandocu daha madalya için ter dökecek. Erkeklerde, 49 kiloda Ömer Yasin Orhan, 53 kiloda Bedirhan Akdeniz ile Oğuz Tokgöz, 57 kiloda Gökhan Emre Kesgin ve İbrahim Uğur Kanburoğlu, kızlarda ise 44 kiloda Şefika Çakal, 47 kiloda Işıl Zafer ve Esma Nur Ersoy ile 51 kiloda Beyzanur Malkoç tatamiye çıkacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Orta Amerika’da tropik fırtına: 22 ölü

Orta Amerika’da tropik fırtına: 22 ölü

Bakan Albayrak Çanakkale'de TANAP projesini inceledi

Bakan Albayrak Çanakkale'de TANAP projesini inceledi

CHP’nin delege seçiminde ortalık karıştı!

CHP’nin delege seçiminde ortalık karıştı!

Efsane film karakterlerinin gerçek yüzleri

Efsane film karakterlerinin gerçek yüzleri

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA