Tekvandoda 2 altın madalya!

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye iki altın madalya elde etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun ikinci gününde, Türkiye adına 8 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kızlar 37 kiloda Fatma Eylül Koca ve erkekler 41 kiloda Zeynel Fırat Tanrıverdi, altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın üçüncü gününde yarın 9 Türk tekvandocu daha madalya için ter dökecek. Erkeklerde, 49 kiloda Ömer Yasin Orhan, 53 kiloda Bedirhan Akdeniz ile Oğuz Tokgöz, 57 kiloda Gökhan Emre Kesgin ve İbrahim Uğur Kanburoğlu, kızlarda ise 44 kiloda Şefika Çakal, 47 kiloda Işıl Zafer ve Esma Nur Ersoy ile 51 kiloda Beyzanur Malkoç tatamiye çıkacak.