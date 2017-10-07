Tekvandoda çifte bronz!
Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde Türkiye, iki bronz madalya elde etti.
Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde Türkiye, iki bronz madalya elde etti.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde, Türkiye adına 9 sporcu tatamiye çıktı. Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kızlar 47 kiloda Esma Nur Ersoy ve erkekler 49 kiloda Ömer Yasin Orhan, bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın dördüncü gününde yarın 7 milli tekvandocu madalya için ter dökecek.
Erkekler 61 kiloda Mehmet Erdoğan, 65 kiloda Talha Enes Kanber, + 65 kiloda Ali Kirazlı, kızlar 55 kiloda Ceyda Akagündüz, 59 kiloda Rojin Cumcu, +59 kiloda Ekin Su Öner ile Ayselnur Sağlık tatamiye çıkacak
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