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Tekvandoda çifte bronz!

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde Türkiye, iki bronz madalya elde etti.

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Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde Türkiye, iki bronz madalya elde etti.
 
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde, Türkiye adına 9 sporcu tatamiye çıktı. Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kızlar 47 kiloda Esma Nur Ersoy ve erkekler 49 kiloda Ömer Yasin Orhan, bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın dördüncü gününde yarın 7 milli tekvandocu madalya için ter dökecek.
 
Erkekler 61 kiloda Mehmet Erdoğan, 65 kiloda Talha Enes Kanber, + 65 kiloda Ali Kirazlı, kızlar 55 kiloda Ceyda Akagündüz, 59 kiloda Rojin Cumcu, +59 kiloda Ekin Su Öner ile Ayselnur Sağlık tatamiye çıkacak 

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