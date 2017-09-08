Teleset Mobilya Akhisar Belediyespor'a isim sponsoru oldu
Süper Lig temsilcisi bu sezon Teleset Mobilya Akhisarspor adıyla mücadele verecek.
Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, bu sezon Teleset Mobilya Akhisarspor ismiyle mücadele edecek.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonu için Teleset Mobilya ile isim hakkı sponsorluğu anlaşması imzalandığı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da onaylanan değişiklikle Akhisar Belediyespor, bu sezon Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor adıyla yer alacak.
Sporx
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