Teleset Mobilya Akhisarspor, Yevhen Seleznov ile anlaştı
Akhisarspor, Karabükspor forması giyen Ukraynalı futbolcu Yevhen Seleznov ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Devre arası kampı için Antalya'da bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor, transfer harekatına start verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Yevgen Seleznov ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Takımımıza ve futbolcumuza hayırlı başarılar dileriz" denildi.
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