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Teniste İsveç'i 3-1 mağlup ettik

Davis Kupası tenis turnuvasında Türkiye Erkek Milli Takımı, Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Grup ikinci tur çiftler müsabakasında İsveç'i 3-1 yendi.

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Teniste, Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Grup ikinci tur çiftler müsabakasında Türkiye Erkek Milli Takımı, İsveç'i 3-1 mağlup etti.
 
Antalya'nın Manavgat ilçesinde oynanan çiftler müsabakasında, milli tenisçiler Altuğ Çelikbilek ve Cem İlkel, Johan Brunström-Andreas Siljeström çiftiyle karşı karşıya geldi. 
 
Ay-yıldızlılar, ilk seti 7-6 kaybetti. Diğer setleri 6-4, 6-4 ve 6-3'lük skorlarla kazanan milliler, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak seride durumu 2-1'e getirdi.
 
Türkiye, organizasyonun ilk gününde, teklerde İsveç'e 2 maçta mağlup olmuş ve seride 2-0 geriye düşmüştü. 
 
Turnuvaya yarın tekler müsabakalarıyla devam edilecek.

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