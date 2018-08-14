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Terim direktifi verdi! 'B planını hazırlayın'

Fatih Terim’in, yeni sezon başlarken istediği verimi alamadığı Fransız starın yerine bir an önce transfer yapılması için yönetime başvurduğu öğrenildi. Galatasaray da Mitroglou ve Dzyuba için düğmeye bastı.

  • StarSpor
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GALATASARAY’DA forvet hattında önemli gelişmeler yaşanıyor. Geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olduktan sonra bu sezon öncesi ücretine zam isteyen Bafetimbi Gomis ile her an yolların ayrılabileceği belirtiliyor. Yönetimin cazip bir teklif beklediği Fransız golcü için Teknik Direktör Fatih Terim’in de “Ondan bu sezon istediğim gibi bir türlü yararlanamıyorum. Bir an önce forvete alternatif bir isim bulun” dediği öğrenildi.

TEKLİFLERİ KABUL EDİN

Gomis, Süper Kupa’da Akhisarspor ile oynanan sezonun ilk resmi maçında son derece isteksiz bir oyun ortaya koyarken, seri penaltı atışını kaçırıp, takımını kupadan etmişti. Ligin ilk haftasında Ankaragücü karşısında Fransız golcüyü oynatmayan Terim’in yönetime, “Zaten birçok teklif geliyor. Satalım ve yerine yeni bir golcü alalım” diye rapor verdiği ifade edildi.

DZYUBA&MİTROGLOU’DAN YEŞİL IŞIK

Sarı-Kırmızılı yönetimin de bunun üzerine hemen harekete geçtiği ve Terim’in de onayladığı isimler arasından ikisi üzerinde durduğu belirtildi. Bunlardan birisi Marsilya forması giyen Konstantinos Mitroglou.Yunan golcü, Galatasaray’ın teklifine sıcak bakıyor. Diğer isim ise Zenit’te oynayan Artem Dzyuba. Yönetim onunla da prensipte anlaştı.

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