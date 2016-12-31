Galatasaray, Fatih Terim'in prensi Kaan Ayhan'ı transfer ediyor
Devre arası transfer döneminde savunma hattına takviye isteyen Galatasaray için Kaan Ayhan iddiası gündeme geldi. Fatih Terim'in son dönemde A Milli Takım kadrosuna çağırıp görev verdiği genç yıldız için Almanya’da Bild Gazetesi, önemli bir iddiada bulundu.
Haberde ayrıca, 20 yaşındaki stoperin sezon sonunda 1.5 milyon euroya serbest kalır gibi bir maddeye sahip olmasının Aslan’ı heyecanlandırdığı yazıldı.
Sezon başında bonservisiyle beraber Fortuna Düsseldorf’a giden genç futbolcunun da Türkiye’ye sıcak bakabileceği ifade edildi. Bu arada Düsseldorf’un İzleme Komitesi Başkanı Uwe Klein, Kaan Ayhan’a bir transfer ilgisinin olduğunu doğruladı. Uwe Klein, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, “Kaan Ayhan için Galatasaray’dan bir ilgi olduğunu öğrendik, bizim de kulağımıza geldi. Şu an itibariyle transferde söz Kaan’da olacak. Önemli olan Kaan Ayhan’ın ne yapmak istediğidir” dedi. (Milliyet)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.