Galatasaray, Fatih Terim'in prensi Kaan Ayhan'ı transfer ediyor

Haberde ayrıca, 20 yaşındaki stoperin sezon sonunda 1.5 milyon euroya serbest kalır gibi bir maddeye sahip olmasının Aslan’ı heyecanlandırdığı yazıldı.

Sezon başında bonservisiyle beraber Fortuna Düsseldorf’a giden genç futbolcunun da Türkiye’ye sıcak bakabileceği ifade edildi. Bu arada Düsseldorf’un İzleme Komitesi Başkanı Uwe Klein, Kaan Ayhan’a bir transfer ilgisinin olduğunu doğruladı. Uwe Klein, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, “Kaan Ayhan için Galatasaray’dan bir ilgi olduğunu öğrendik, bizim de kulağımıza geldi. Şu an itibariyle transferde söz Kaan’da olacak. Önemli olan Kaan Ayhan’ın ne yapmak istediğidir” dedi. (Milliyet)