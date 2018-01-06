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Tevez, Boca Juniors'a geri döndü

Çin ekibi Shanghai Shenhua ile yollarını ayıran Carlos Tevez, eski takımı Boca Juniors ile anlaştı.

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Arjantinli yıldız futbolcu Carlos Tevez, Çin Süper Lig  ekiplerinden Shanghai Shenhua'dan ayrılarak eski kulübü Boca Juniors'a döndü.

Arjantin kulübünden yapılan açıklamada, yaşadığı anlaşmazlığın  ardından Çin ekibiyle yollarını ayıran Tevez ile bir yıllık sözleşme imzalandığı  belirtildi.

Bir dönem Manchester City, Manchester United ve Juventus gibi  Avrupa'nın önemli kulüplerinde boy gösteren Tevez, Shanghai Shenhua'da 38 milyon  avroluk maaşıyla dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında yer almasına  rağmen beklenen performansı sergileyememişti.

Bir yıl süren Çin macerasında daha çok yaşadığı uzun sakatlıklar ve  aşırı kilolarıyla gündeme gelen 33 yaşındaki futbolcu, 20 maçta 4 gol atabildi.

Carlos Tevez, altyapısından yetiştiği ve daha önce 2001-2004 ile  2015-2016 yıllarında formasını giydiği Boca Juniors'ta üçüncü dönemini yaşayacak.

AA

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