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TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Erkan Sözeri ile resmi sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, teknik direktör Erkan Sözeri ile basın önünde resmi sözleşme imzaladı.

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Geçen hafta teknik direktörlük görevi için anlaşmaya varılan ve  takımla antrenmanlara çıkan Sözeri için imza töreni düzenlendi.

Kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, törende yaptığı konuşmada, eskiden  beri tanıdıkları Sözeri'nin teknik direktörlük kariyerindeki duruşunun spor  kamuoyu tarafından iyi bilindiğini söyledi.

Güçlü bir kadrolarının olduğunu aktaran Konukoğlu, "Amacımız sezon  sonunda şampiyonluk yaşamak. Umut ediyoruz ki Erkan hocamızla bu sevinci yaşarız.  Kendisine bu konuda sonuna kadar güveniyoruz. Hocamıza bir kez daha 'hoş geldin'  diyorum." diye konuştu.

Sözeri de yeniden Gaziantep şehrine hizmet vermekten mutluluk  duyacağını dile getirdi.

Kardemir Karabükspor'dan ayrıldıktan sonra bir süre dinlenmeyi  planladığını ifade eden Sözeri, şunları kaydetti:

"Konukoğlu soyadının bendeki yeri çok ayrı. O yüzden bana  gösterdikleri teveccühe kayıtsız kalamadım, çünkü benimle iyi işler  başarabileceklerini ve ortada önemli bir projenin olduğundan bahsettiler. Ben de  biliyorum ki bu ismin olduğu yerde her zaman projeler, hedefler ve altyapıya önem  vardır. Tesisleşme konusunda her geçen gün yapılan atılımlara şahit oluyorum ve  bu da beni gelecek için çok mutlu ediyor. Tüm bu etkenlerle birlikte bu görevi  düşünmeden kabul ettim ve bunun için de sayın başkanımız nezdinde tüm  yöneticilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah güzel işler başarırız. Önemli  isimlerden kurulu bir kadroya sahibim. Yaklaşık bir haftadır oyuncu grubumuzla  bir aradayız. Güzel bir sinerji yakaladığımızı düşünüyorum."

Hafta sonu yapacakları Akın Çorap Giresunspor maçında iyi bir sonuç  elde etmek istediklerini dile getiren Sözeri, "Allah her iki tarafı da  utandırmasın, yaptığımız iş nihayetinde futbol. Hüseyin Kalpar hocamızla geride  kalan 7 haftaya baktığımız zaman, Giresunspor'dan sonra en az gol yiyen takım  durumundayız. En az gol atan takımlardan da birisiyiz. Futbol doğal olarak sonuç  odaklı bir oyun. Biz Süper Lig'de sezona iyi başladığımız Karabükspor'dan  ayrılmak durumunda kaldıysak Hüseyin hocamız da buradan ayrıldı. Elimizden  gelenin en iyisini yaparak, bu camiayı hak ettiği yer olan Süper Lig'e taşımak  için var gücümüzle çalışacağız. Oyuncularımıza sonuna kadar güveniyorum."  değerlendirmesinde bulundu.

Konukoğlu ve Sözeri, daha sonra sezon sonuna kadar geçerli olacak  sözleşmeyi imzaladı.

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