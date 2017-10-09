TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Erkan Sözeri ile resmi sözleşme imzaladı

Geçen hafta teknik direktörlük görevi için anlaşmaya varılan ve takımla antrenmanlara çıkan Sözeri için imza töreni düzenlendi.

Kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, törende yaptığı konuşmada, eskiden beri tanıdıkları Sözeri'nin teknik direktörlük kariyerindeki duruşunun spor kamuoyu tarafından iyi bilindiğini söyledi.

Güçlü bir kadrolarının olduğunu aktaran Konukoğlu, "Amacımız sezon sonunda şampiyonluk yaşamak. Umut ediyoruz ki Erkan hocamızla bu sevinci yaşarız. Kendisine bu konuda sonuna kadar güveniyoruz. Hocamıza bir kez daha 'hoş geldin' diyorum." diye konuştu.

Sözeri de yeniden Gaziantep şehrine hizmet vermekten mutluluk duyacağını dile getirdi.

Kardemir Karabükspor'dan ayrıldıktan sonra bir süre dinlenmeyi planladığını ifade eden Sözeri, şunları kaydetti:

"Konukoğlu soyadının bendeki yeri çok ayrı. O yüzden bana gösterdikleri teveccühe kayıtsız kalamadım, çünkü benimle iyi işler başarabileceklerini ve ortada önemli bir projenin olduğundan bahsettiler. Ben de biliyorum ki bu ismin olduğu yerde her zaman projeler, hedefler ve altyapıya önem vardır. Tesisleşme konusunda her geçen gün yapılan atılımlara şahit oluyorum ve bu da beni gelecek için çok mutlu ediyor. Tüm bu etkenlerle birlikte bu görevi düşünmeden kabul ettim ve bunun için de sayın başkanımız nezdinde tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah güzel işler başarırız. Önemli isimlerden kurulu bir kadroya sahibim. Yaklaşık bir haftadır oyuncu grubumuzla bir aradayız. Güzel bir sinerji yakaladığımızı düşünüyorum."

Hafta sonu yapacakları Akın Çorap Giresunspor maçında iyi bir sonuç elde etmek istediklerini dile getiren Sözeri, "Allah her iki tarafı da utandırmasın, yaptığımız iş nihayetinde futbol. Hüseyin Kalpar hocamızla geride kalan 7 haftaya baktığımız zaman, Giresunspor'dan sonra en az gol yiyen takım durumundayız. En az gol atan takımlardan da birisiyiz. Futbol doğal olarak sonuç odaklı bir oyun. Biz Süper Lig'de sezona iyi başladığımız Karabükspor'dan ayrılmak durumunda kaldıysak Hüseyin hocamız da buradan ayrıldı. Elimizden gelenin en iyisini yaparak, bu camiayı hak ettiği yer olan Süper Lig'e taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Oyuncularımıza sonuna kadar güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konukoğlu ve Sözeri, daha sonra sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeyi imzaladı.