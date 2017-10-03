Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in yeni hocası Erkan Sözeri oldu!

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Erkan Sözeri ile anlaştığını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gazişehir Gaziantep'in yeni teknik direktörü belli oldu! Karabükspor ile yollarını ayıran Erkan Sözeri'nin Gazişehir Gaziantep'in yeni teknik direktörü olduğu duyuruldu.
 
Geçtiğimiz günlerde Hüseyin Kalpar ile yollarını ayıran Gazişehir Gaziantep, resmi intetnet sitesinden Erkan Sözeri ile anlaşıldığını açıkladı.
 
İşte resmi siteden yapılan açıklama;
 
Profesyonel Futbol Takımımız, Teknik Direktörlük için Erkan Sözeri ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.
 
Başarılı çalıştırıcı, yarın Gaziantep'e gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.
 
Yeni Teknik Direktörümüz Erkan Sözeri'ye hoşgeldin der, kulübümüz altında başarılarla dolu bir kariyer dileriz.
 
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bahçeşehir'de otobüs devrildi

Bahçeşehir'de otobüs devrildi

Pablo Escobar'ın sıra dışı hikayesi

Pablo Escobar'ın sıra dışı hikayesi

Hangi otomobil hangi ülkenin markası?

Hangi otomobil hangi ülkenin markası?

Bahçeşehir'de yolcu otobüsü devrildi

Bahçeşehir'de yolcu otobüsü devrildi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA