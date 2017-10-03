TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in yeni hocası Erkan Sözeri oldu!

Gazişehir Gaziantep'in yeni teknik direktörü belli oldu! Karabükspor ile yollarını ayıran Erkan Sözeri'nin Gazişehir Gaziantep'in yeni teknik direktörü olduğu duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde Hüseyin Kalpar ile yollarını ayıran Gazişehir Gaziantep, resmi intetnet sitesinden Erkan Sözeri ile anlaşıldığını açıkladı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Profesyonel Futbol Takımımız, Teknik Direktörlük için Erkan Sözeri ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.

Başarılı çalıştırıcı, yarın Gaziantep'e gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

Yeni Teknik Direktörümüz Erkan Sözeri'ye hoşgeldin der, kulübümüz altında başarılarla dolu bir kariyer dileriz.

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu