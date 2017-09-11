TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'de 4. hafta tamamlanırken, Çaykur Rizespor liderliğini sürdürdü.
TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesi, tek maçla tamamlandı.
Günün maçında Adana Demirspor, Gaziantepspor'u 3-1 yendi. Çaykur Rizespor'un 12 puanla liderliğini sürdürdüğü ligin 4. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 5. haftanın programI şöyle:
Sonuçlar
Gazişehir Gaziantep-Adanaspor: 4-0
Denizlispor-Elazığspor: 2-3
MKE Ankaragücü-Balıkesirspor Baltok: 1-2
Altınordu-Çaykur Rizespor: 3-4
Ümraniyespor-İstanbulspor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Samsunspor: 1-1
Akın Çorap Giresunspor-Eskişehirspor: 3-1
Manisaspor-Boluspor: 2-1
Adana Demirspor-Gaziantepspor: 3-1
Paun Durumu
Takımlar O G B M A Y AV P
1. ÇAYKUR RİZESPOR 4 4 0 0 13 5 8 12
2. AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 4 3 1 0 9 3 6 10
3. ÜMRANİYESPOR 4 3 0 1 6 2 4 9
4. ELAZIĞSPOR 4 3 0 1 7 5 2 9
5. BALIKESİRSPOR BALTOK 4 2 1 1 9 8 1 7
6. ADANA DEMİRSPOR 4 2 1 1 7 6 1 7
7. MANİSASPOR 4 2 0 2 7 7 0 6
8. ADANASPOR 4 2 0 2 5 8 -3 6
9. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 4 1 2 1 4 1 3 5
10. SAMSUNSPOR 4 1 2 1 2 2 0 5
11. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 4 1 2 1 5 6 -1
12. ALTINORDU 4 1 1 2 7 7 0 4
13. İSTANBULSPOR 4 1 1 2 3 4 -1 4
14. GAZİANTEPSPOR 4 1 0 3 3 10 -7 3
15. BOLUSPOR 4 0 2 2 3 5 -2 2
16. ESKİŞEHİRSPOR 4 0 2 2 6 9 -3 2
17. MKE ANKARAGÜCÜ 4 0 2 2 2 5 -3 2
18. DENİZLİSPOR 4 0 1 3 4 9 -5 1
5. hafta
15 Eylül Cuma:
20.00 İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep
20.00 Elazığspor-Balıkesirspor Baltok
16 Eylül Cumartesi:
17.00 Boluspor-Adana Demirspor
17.00 Samsunspor-Altınordu
20.00 Adanaspor-Manisaspor
17 Eylül Pazar:
17.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü
20.00 Denizlispor-Akın Çorap Giresunspor
20.00 Gaziantepspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
18 Eylül Pazartesi:
20.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor
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