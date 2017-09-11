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TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 4. hafta tamamlanırken, Çaykur Rizespor liderliğini sürdürdü.

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TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesi, tek maçla tamamlandı.
 
Günün maçında Adana Demirspor, Gaziantepspor'u 3-1 yendi. Çaykur Rizespor'un 12 puanla liderliğini sürdürdüğü ligin 4. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 5. haftanın programI şöyle:      
               
Sonuçlar    
 
Gazişehir Gaziantep-Adanaspor: 4-0      
 
Denizlispor-Elazığspor: 2-3      
 
MKE Ankaragücü-Balıkesirspor Baltok: 1-2     
 
Altınordu-Çaykur Rizespor: 3-4      
 
Ümraniyespor-İstanbulspor: 1-0      
 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Samsunspor: 1-1      
 
Akın Çorap Giresunspor-Eskişehirspor: 3-1     
 
Manisaspor-Boluspor: 2-1     
 
Adana Demirspor-Gaziantepspor: 3-1    
 
Paun Durumu
 
  Takımlar O G B M A Y AV P
1. ÇAYKUR RİZESPOR 4 4 0 0 13 5 8 12 
2. AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 4 3 1 0 9 3 6 10 
3. ÜMRANİYESPOR 4 3 0 1 6 2 4
4. ELAZIĞSPOR 4 3 0 1 7 5 2
5. BALIKESİRSPOR BALTOK 4 2 1 1 9 8 1
6. ADANA DEMİRSPOR 4 2 1 1 7 6 1
7. MANİSASPOR 4 2 0 2 7 7 0
8. ADANASPOR 4 2 0 2 5 8 -3
9. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 4 1 2 1 4 1 3
10. SAMSUNSPOR 4 1 2 1 2 2 0
11. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 4 1 2 1 5 6 -1
12. ALTINORDU 4 1 1 2 7 7 0
13. İSTANBULSPOR 4 1 1 2 3 4 -1
14. GAZİANTEPSPOR 4 1 0 3 3 10 -7
15. BOLUSPOR 4 0 2 2 3 5 -2
16. ESKİŞEHİRSPOR 4 0 2 2 6 9 -3
17. MKE ANKARAGÜCÜ 4 0 2 2 2 5 -3
18. DENİZLİSPOR 4 0 1 3 4 9 -5 1  
 
5. hafta      
               
15 Eylül Cuma:      
 
20.00 İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep      
20.00 Elazığspor-Balıkesirspor Baltok    
  
16 Eylül Cumartesi:      
 
17.00 Boluspor-Adana Demirspor      
17.00 Samsunspor-Altınordu      
20.00 Adanaspor-Manisaspor      
 
17 Eylül Pazar:      
 
17.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü      
20.00 Denizlispor-Akın Çorap Giresunspor      
20.00 Gaziantepspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor      
 
18 Eylül Pazartesi:      
 
20.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor

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