Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçının başlama saati değişti

Cumartesi günü Malatya İnönü Stadı’nda oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçının başlama saati 16.00’dan 13.00’a alındı. Değişlik, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) maç programı sayfasında da yer aldı.Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçının başlama saati değişti Cumartesi günü Malatya İnönü Stadı’nda oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçının başlama saati 16.00’dan 13.00’a alındı. Değişlik, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) maç programı sayfasında da yer aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin, daha önce açıklanan müsabaka başlama saatinde yaşanabilecek soğuk hava ve yağış ihtimali nedeniyle maçın başlama saatinin 13.00’a alınmasının uygun olacağına dair TFF'ye ilettiği başvuru kabul edildi.
 
“Hava şartlarının olumsuz olma ihtimali kuvvetle muhtemeldi”
Yapılan değişiklik TFF’nin maç programı sayfasına da yansıtılırken, maçın başlama saati 13.00 olarak güncellendi.
 
Konuyla ilgili İHA’ya konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Sportif Direktörü Ali Ravcı, “Sivasspor ile oynayacağımız maçın önceki saatinde hava şartlarının olumsuz olma ihtimali kuvvetle muhtemeldi. Biz de bunu düşünerek federasyona durumu izah ettik. Federasyonumuz yayıncı kuruluşun da bilgisi dahilinde müsabakayı 16’dan 13’e aldı. Cumartesi günü oynayacağımız müsabakaya tüm taraftarlarımız bekliyoruz” diye konuştu.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Vali Şahin, tatil mesajıyla yine fenomen oldu

Vali Şahin, tatil mesajıyla yine fenomen oldu

Mehmetçik’ten zorlu kış şartlarında terör örgütüne darbe

Mehmetçik’ten zorlu kış şartlarında terör örgütüne darbe

Celal Kılıçdaroğlu üyelik için AK Parti Genel Merkezi'ne geldi

Celal Kılıçdaroğlu üyelik için AK Parti Genel Merkezi'ne geldi

Havadan görüntülenen Kapadokya büyüledi

Havadan görüntülenen Kapadokya büyüledi

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Bakan Işık'tan Başika Kampı açıklaması

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA