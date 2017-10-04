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TFF 1'inci Lig'de Kulüpler Birliği Başkanı Bozbağ oldu

TFF 1'inci Lig'de, Kulüpler Birliği Başkanlığı'na Akın Çorap Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ seçildi.

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Kulüpler Birliği Başkanlığı'na seçilen Mustafa Bozbağ, yaptığı açıklamada Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile birlikte çalışacaklarını söyledi. Bozbağ, "Bütün kulüp başkanlarımız beni bu göreve layık gördü. Önemli bir görev aldık. Layıkıyla yaparız ve Allah bizi utandırmaz. Kulüpler Birliği kurulu bundan sonra Süper Lig Kulüpler Birliği gibi başarılı işler yapmaya çalışacaktır. Bizlerde başarılı olmaya çalışacağız" dedi.

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