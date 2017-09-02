TFF 1.Lig'de Altınordu'nun yaş ortalaması 21,6!

Transfer dönemlerinde büyük değişimlerin yaşandığı TFF 1. Lig'de bu sezon da takımlar kadrolarında revizyona gitti. Ligde ilk 3 haftada forma giyen 305 futbolcudan 113'ü takımlarına yeni katılan isimler oldu.

Balıkesirspor Baltok, Denizlispor, Eskişehirspor ve Gaziantepspor'un transfer yapamadığı ligde, kadrolarını güçlendiren 14 ekipteki 239 oyuncudan 113'ü yeni isimlerden oluştu.

Adana Demirspor'da 18 yeni futbolcu

Sezon başında teknik direktörlüğe Giray Bulak'ı getiren Adana Demirspor, kadrosunda büyük değişime gitti.

Adana temsilcisinde ligin ilk 3 haftasında, profesyonelliğe adım atan Mustafa Yılmaz dahil 18 yeni isim şans buldu. Adana Demirspor'u 14'er transferle MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor izledi.

Ligde Elazığspor ve Samsunspor 10'ar transfer yaparken, bu ekipleri Manisaspor (9), Gazişehir Gaziantep (8), Akın Çorap Giresunspor, Boluspor (7), Adanaspor (6), İstanbulspor (4), Ümraniyespor (3) ile Altınordu ve Çaykur Rizespor (2) takip etti.

En genç takım Altınordu

TFF 1. Lig'in ilk 3 haftasında 2 yeni oyuncusuna şans veren ve çoğunluğu altyapısından isimlerle yoluna devam eden Altınordu, 21,63 yaş ortalamasıyla en genç takım oldu.

Altınordu'yu 21,93'le Gaziantepspor ve 24,2 ile İstanbulspor izledi.

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 29,23 yaş ortalamasıyla en yaşlı ekip olarak öne çıktı.

Ligin en genç isimleri 14 Mart 2001 doğumlu Gaziantepspor'dan Mustafa Emirhan Özyaşar ile aynı takımdan 23 Aralık 2000 doğumlu Mehmet Saim Üzümcü olurken, 6 Kasım 1980 doğumlu Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Mert Nobre de en yaşlı futbolcu olarak dikkati çekti.

Takımlar

TFF 1. Lig'in ilk 3 haftasında takımların oynattığı futbolcu sayısı ve ekiplerin yaş ortalamaları şöyle:

Takımlar Futbolcu Transfer Yaş

Adana Demirspor 18 18 26,43

Adanaspor 17 6 27,1

Akın Çorap Giresunspor 17 7 28,6

Altınordu 17 2 21,63

Balıkesirspor Baltok 16 0 27,27

Boluspor 17 7 26,23

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 16 14 29,23

Çaykur Rizespor 16 2 24,7

Denizlispor 17 0 26,33

Elazığspor 17 10 28,77

Eskişehirspor 17 0 27,27

Gaziantepspor 16 0 21,93

Gazişehir Gaziantep 18 8 27,83

İstanbulspor 16 4 24,2

Manisaspor 16 9 25,8

MKE Ankaragücü 20 14 27,9

Samsunspor 19 9 27,33

Ümraniyespor 15 3 28