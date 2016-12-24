Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

TFF 1.Lig'de ilk yarıyı Göztepe lider bitirdi

TFF 1. Lig'de Göztepe, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 yenerek, ilk yarıyı lider bitirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TFF 1. Lig'in 16. haftasında bugün 4 maç yapıldı.

Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yenen Göztepe, sezonun ilk bölümünü lider bitirdi. 

Ligde sezonun ilk bölümü, yarın oynanacak 16. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Boluspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-5

Sivasspor-Adana Demirspor: 0-0

Balıkesirspor-Elazığspor: 4-1

Samsunspor-Göztepe: 1-2

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Işık: 'Etkisiz hale getirilen terörist sayısı PKK'da 9 bin 500'ü geçti'

Bakan Işık: "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı PKK"da 9 bin 500"ü geçti"

Türk kullanıcılara özel emoji

Türk kullanıcılara özel emoji

Ryan Babel, Vodafone Arena'da

Ryan Babel, Vodafone Arena'da

Yeni BMW 7 serisi'nin Endonezya'daki üretim tesisleri böyle görüntülendi

Yeni BMW 7 serisi'nin Endonezya'daki üretim tesisleri böyle görüntülendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA