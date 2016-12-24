TFF 1.Lig'de ilk yarıyı Göztepe lider bitirdi

McCain'den Obama'ya sert tepki! 'Halep'te sadece seyirci kaldık'

Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Arizona Senatörü John McCain, Halep'in düşmesi konusunda Barack Obama yönetimini eleştirerek "Başkan Obama, adaletsizliğe tanıklık etme sorumluluğunu taşımaktan bahsediyor ancak Halep için başka bir şey de yapmadı. Kadın ve çocukları, hastane ve fırınları hedef alan akıllı bombaların kullanımına, varil bombaların geniş kitlelerin üzerine yağdırılmasına sadece seyirci kaldık." görüşünü aktardı.