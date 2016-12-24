TFF 1.Lig'de ilk yarıyı Göztepe lider bitirdi
TFF 1. Lig'de Göztepe, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 yenerek, ilk yarıyı lider bitirdi.
TFF 1. Lig'in 16. haftasında bugün 4 maç yapıldı.
Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yenen Göztepe, sezonun ilk bölümünü lider bitirdi.
Ligde sezonun ilk bölümü, yarın oynanacak 16. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Boluspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-5
Sivasspor-Adana Demirspor: 0-0
Balıkesirspor-Elazığspor: 4-1
Samsunspor-Göztepe: 1-2
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