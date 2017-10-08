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TFF 2. Lig ve 3. Lig'de günün sonuçları!

Futbolda TFF 2. ve TFF 3. Lig'e 7. hafta maçlarıyla devam edildi.

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Futbolda TFF 2. ve TFF 3. Lig'e 7. hafta maçlarıyla devam edildi.
 
 Alınan sonuçlar şöyle:
 
TFF 2. Lig 
 
Kırmızı Grup:
 
Sivas Belediyespor-Tokatspor: 6-0
 
Eyüpspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2
 
Etimesgut Belediyespor-Afjet Afyonspor: 0-0
 
Tuzlaspor-Hatayspor: 0-1
 
Menemen Belediyespor-Kastamonuspor 1966: 2-1
 
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Keçiörengücü: 0-3
 
Kocaeli Birlikspor-Sancaktepe Belediyespor: 0-5
 
Beyaz Grup:
 
Niğde Belediyespor-Ottocool Karagümrük: 1-1
 
Konya Anadolu Selçukspor-Altay: 0-0
 
SBS İnşaat Kırklarelispor-Şanlıurfaspor: 0-0
 
Bandırmaspor-Gümüşhanespor: 2-1
 
Silivrispor-Zonguldak Kömürspor: 0-1
 
TFF 3. Lig
 
1. Grup:
 
12 Bingölspor-Kemerspor 2003: 3-1 
 
Erbaaspor-Bergama Belediyespor: 0-2
 
Düzcespor-Çatalcaspor: 1-0
 
2. Grup:
 
Van Büyükşehir Belediyespor-Erokspor: 2-1
 
1461 Trabzon-Ergene Velimeşespor: 0-2
 
Diyarbekirspor-Ankara Demirspor: 2-3
 
Kırıkhanspor-Muğlaspor: 0-1
 
Gölcükspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-1
 
Turgutluspor-Pazarspor: 1-1
 
3. Grup:
 
Arsinspor-Payasspor: 1-2
 
Ankara Adliyespor-Karacabey Birlikspor: 0-1
 
Osmaniyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0
 
Aydınspor-Çorum Belediyespor: 0-2
 
Sultanbeyli Belediyespor-Kızılcabölükspor: 0-1
 
Tekirdağspor-Cizrespor: 3-1
 
UTAŞ Uşakspor-Baysal İnşaat Düzyurtspor: 1-0

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