TFF 2. Lig ve 3. Lig'de günün sonuçları!
Futbolda TFF 2. ve TFF 3. Lig'e 7. hafta maçlarıyla devam edildi.
Futbolda TFF 2. ve TFF 3. Lig'e 7. hafta maçlarıyla devam edildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
Sivas Belediyespor-Tokatspor: 6-0
Eyüpspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2
Etimesgut Belediyespor-Afjet Afyonspor: 0-0
Tuzlaspor-Hatayspor: 0-1
Menemen Belediyespor-Kastamonuspor 1966: 2-1
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Keçiörengücü: 0-3
Kocaeli Birlikspor-Sancaktepe Belediyespor: 0-5
Beyaz Grup:
Niğde Belediyespor-Ottocool Karagümrük: 1-1
Konya Anadolu Selçukspor-Altay: 0-0
SBS İnşaat Kırklarelispor-Şanlıurfaspor: 0-0
Bandırmaspor-Gümüşhanespor: 2-1
Silivrispor-Zonguldak Kömürspor: 0-1
TFF 3. Lig
1. Grup:
12 Bingölspor-Kemerspor 2003: 3-1
Erbaaspor-Bergama Belediyespor: 0-2
Düzcespor-Çatalcaspor: 1-0
2. Grup:
Van Büyükşehir Belediyespor-Erokspor: 2-1
1461 Trabzon-Ergene Velimeşespor: 0-2
Diyarbekirspor-Ankara Demirspor: 2-3
Kırıkhanspor-Muğlaspor: 0-1
Gölcükspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-1
Turgutluspor-Pazarspor: 1-1
3. Grup:
Arsinspor-Payasspor: 1-2
Ankara Adliyespor-Karacabey Birlikspor: 0-1
Osmaniyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0
Aydınspor-Çorum Belediyespor: 0-2
Sultanbeyli Belediyespor-Kızılcabölükspor: 0-1
Tekirdağspor-Cizrespor: 3-1
UTAŞ Uşakspor-Baysal İnşaat Düzyurtspor: 1-0
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