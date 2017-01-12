Süleyman Belli'nin hakemlik lisansı iptal edildi!
TFF, Reina saldırısıyla ilgili sosyal medya paylaşımından ötürü tepki toplayan hakem Süleyman Belli'nin hakemlik lisansının iptal edildiğini açıkladı.
Yılbaşının ilk saatlerinde 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısının ardından sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yayınlayan il hakemi Süleyman Belli'nin lisansı edildi.
İşte TFF'nin resmi sitesinden açıklanan Amatör Futbol Disiplin Kurulu kararı;
'Süleyman BELLİ (İl Hakemi) hakkında; sosyal paylaşım siteleri aracılı ile milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklama paylaşımda bulunması nedeni ile takdiren teştiden 3 yıl hak mahrumiyeti cezası ile Hakemlik lisansının iptal edilmesine (02.01.2017 Tedbirli),'
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