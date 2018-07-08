TFF: Acımız büyük

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada;

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar köyü yakınlarında meydana gelen tren kazasında bir çok vatandaşımızın vefat ettiğini ve çok sayıda vatandaşımızın da yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu