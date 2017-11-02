TFF Başkanı Yıldırım Demirören, FIFA Başkanı Infantino'yu ziyaret etti
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Zürih'te FIFA Başkanı Infantino'yu ziyaret etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu ziyaret etti.
FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde gerçekleşen ziyarete TFF 1. Başkanvekili, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş katıldı.
Dünya futbolundaki gelişmeler ve güncel konuların görüşüldüğü ziyarette ortak projeler de gündeme geldi.
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya ismi yazılı 10 numaralı A Milli Takım forması hediye etti.
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