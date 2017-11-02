Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, FIFA Başkanı Infantino'yu ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Zürih'te FIFA Başkanı Infantino'yu ziyaret etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu ziyaret etti.

FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde gerçekleşen ziyarete TFF 1. Başkanvekili, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş katıldı.   

Dünya futbolundaki gelişmeler ve güncel konuların görüşüldüğü ziyarette ortak projeler de gündeme geldi.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya ismi yazılı 10 numaralı A Milli Takım forması hediye etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diyarbakır’dan peş peşe F16’lar kalktı

Diyarbakır’dan peş peşe F16’lar kalktı

3 yıl boyunca bu ağaçtan inmedi! Sebebine çok şaşıracaksınız

3 yıl boyunca bu ağaçtan inmedi! Sebebine çok şaşıracaksınız

Photoshop değil hepsi gerçek

Photoshop değil hepsi gerçek

2018'de çıkacak en iyi otomobiller

2018'de çıkacak en iyi otomobiller

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA