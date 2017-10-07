TFF Başkanı Yıldırım Demirören istifa etmeye hazırlanıyor
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'ya 3-0 mağlup olmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in istifaya hazırlandığı ve bu konuda kararlı olduğu öğrenildi.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'ya 3-0 mağlup olmasının ardından Başbakan ve TFF Yönetimi stattan birlikte çıktı.
Yıldırım Demirören'in istifaya hazırlandığı ve bu konuda kararlı olduğu öğrenildi. TFF Başkanvekili Nihat Özdemir ise maç çıkışı DHA'ya kısa bir açıklama yaparak, "Çok üzgünüz, olmayınca olmuyor. Hedef 2020 Avrupa Şampiyonası" dedi.
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