TFF Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya geldi
UEFA Yönetim Kurulu'nun üç gündür Almanya'nın Frankfurt kentinde UEFA üyesi 55 ülkenin başkanlarıyla özel görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Toplantılarda Avrupa'da futbolu daha ileri seviyelere taşıyacak projeler üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin bu toplantılar sırasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'le 45 dakika başbaşa görüşerek görüşlerini ve Türkiye'nin bakış açısını dinledi.
Ceferin'in, UEFA stratejilerini belirleme konusunda Başkan Demirören ve TFF'nin sunduğu önerileri çok önemsediğini yapılan ikili görüşmede dile getirdiği öğrenildi.
UEFA, Frankfurt'taki toplantının sonuçlarını önümüzdeki günlerde resmen açıklayacak.
(Skorer)
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