TFF Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya geldi UEFA Yönetim Kurulu'nun üç gündür Almanya'nın Frankfurt kentinde UEFA üyesi 55 ülkenin başkanlarıyla özel görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Toplantılarda Avrupa'da futbolu daha ileri seviyelere taşıyacak projeler üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu.