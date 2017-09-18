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TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve UEFA Başkanı Ceferin beraber maç izlediler

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve UEFA Başkanı Ceferin Eurobasket 2017 finalini beraber maç izlediler.

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Eurobasket 2017 finalinde Slovenya ve Sırbistan İstanbul'da karşı karşıya geldi. Sinan Erdem'de oynanan final maçını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve UEFA Başkanı Alex Ceferin yan yana izledi. 

Maçı izleyenler arasında TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel ve A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca da yer aldı. 

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