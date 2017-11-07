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TFF Başkanvekili Ali Dürüst: Bugün için bir yabancı kısıtlaması söz konusu değil

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Ali Dürüst, yabancı oyuncu sınırı tartışmaları ve Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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"VAR sistemine hazır olunca geçeceğiz"

beIN SPORTS'a konuşan Ali Dürüst, Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi konusunda "Online ve offline çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmaların sonucuna göre bağımsız bir kuruluş bize hazır olduğumuzu söyleyecek. Hazır olunca da sisteme geçeceğiz. Tabii hakem hataları olacak ama video hakem uygulaması, ceza sahasındaki kritik pozisyonlarda futbola da sıkıntı vermeden ve akışı önlemeden tedbir olacak." ifadelerini kullandı.

"Dursun Özbek ile Yıldırım Demirören temas içindeler"

Ali Dürüst, yabancı kuralı tartışmalarıyla ilgili ise "Federasyon ile Kulüpler Birliği'ni ayrı düşünmemek lazım. Federasyon, kulüplerin federasyonu. Zaten 2 sene önce bu karar kulüplerle beraber, Türk futbolu daha iyi olsun diye alındı. Bugün için kısıtlama diye bir düşünce yok. Ancak kulüplerle bir araya gelip, 'Altyapıdan gelen oyunculara daha fazla forma verilebilir mi?' diye hep beraber görüşeceğiz. Kulüpler Birliği Başkanı (Dursun Özbek) bununla ilgili bir açıklama yapmış. TFF Başkanı (Yıldırım Demirören) ile yakın temas içindeler. Türk futbolu için hayırlı olan yapılacak. Ama bugün için bir kısıtlama söz konusu değil." diye konuştu.

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