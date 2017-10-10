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TFF Başkanvekili Ali Dürüst: Yıldırım Demirören istifa etmeyi düşünmüyor

Türkiye'nin Dünya Kupası'na gidememesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanadından ilk kez resmi bir açıklama geldi.

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TFF Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Ali Dürüst DHA'ya verdiği bilgilerde önemli görevleri olduğunu ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Ali Dürüst, "Biz görevimizin başındayız. Milli takım tabii ki hepimizi üzdü ancak bizim tek görevimiz A milli futbol takımı değil. Önemli projelerimiz ve önemli görevlerimiz var. Mücadeleye devam edeceğiz. Tenkitler de olacak tabi doğal olarak ve bunlardan ders alacağız. Yüzlerce, binlerce maç oynanıyor, dediğim gibi sadece maçlar değil, 'Türkiye Futbol Oynuyor' gibi bir projemiz var ki bu sadece bir tanesi. O projeler ve görevlerimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Ali Dürüst, DHA'ya yaptığı açıklamada Başkan Yıldırım Demirören'in istifa etmeyi düşündüğüne dair hiç bir duyum almadığını ve sürekli yanında olan kişilerden biri olarak böyle bir şey hissetmediğini de sözlerine ekledi.

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