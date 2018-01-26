TFF Başkanvekili Nihat Özdemir'den Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine ilişkin açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Nihat Özdemir, Süper Lig'in 19. haftasında Trabzon'da yapılacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin, 'Hafta sonunda güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum' dedi.
TFF Başkan Vekili Özdemir, pazar günü derbi ayarında bir maç olacağını söyledi. Lig açısından önemli bir maç oynanacağını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:
"Benim bir federasyon yetkilisi olarak söyleyeceğim tek şey şu: Güzel bir maç olsun, taraftarlar güzel bir maç seyretsinler ve kazanan, hak eden taraf olsun. İyi oynayan, hak eden tarafın da kazanmasını isterim. Önemli bir maç ve hafta sonunda güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum."
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