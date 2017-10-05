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TFF Etik Kurulu'ndan Galatasaray ve Tudor'a uyarı

Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu, Galatasaray Kulübü ve Teknik Direktör Igor Tudor'a 'bağlılık' ve 'dürüstlük' ilkelerini ihlal ettikleri için 'uyarma' verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu, Galatasaray Kulübü ve Teknik Direktör Igor Tudor'a "bağlılık" ve "dürüstlük" ilkelerini ihlal ettikleri için "uyarma" verdi. 

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde yer alan Etik Kurulu'nun, 2017 / 1 E., 2017 / 5 K. ve 21.08.2017 tarih sayılı kararı şöyle:

“Teknik adam Igor Tudor ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. hakkında yapılan yargılama sonucunda Etik Kurulu'nca verilen kararın hüküm fıkrası şöyle: (1)Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin Etik Kurulu Talimatı md. 10'da dile getirilen ‘bağlılık’ ve ‘dürüstlük’ prensiplerini ihlal ettiğine ve hakkında md. 22/1 uyarınca somut ihlalin koşulları dikkate alınarak ihlalin ağırlığıyla orantılı ve ölçülü olduğu takdir edilen ‘uyarma’ yaptırımının uygulanmasına; (2) lgor Tudor'un Etik Kurulu Talimatı md. 10'da dile getirilen ‘bağlılık’ ve ‘dürüstlük’ prensiplerini ihlal ettiğine ve hakkında md. 22/1 uyarınca somut ihlalin koşulları dikkate alınarak ihlalin ağırlığıyla orantılı ve ölçülü olduğu takdir edilen "uyarma" yaptırımının uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.”

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