TFF ile Fatih Terim arasındaki 13 milyon liralık davanın ilk duruşması yapıldı
Fatih Terim'in TFF'ye açtığı 13 milyonluk davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşma 7 Mart 2018’e ertelendi.
Habertürk'ün haberine göre; Fatih Terim’in TFF’ye açtığı 13 milyonluk davanın ilk duruşması yapıldı.
Fatih Terim’in, sözleşmesini tek taraflı fesheden TFF’ye açtığı 13 milyonluk alacak davasının ilk duruşması İstanbul 17. İş Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma, tarafların delillerini sunması için 7 Mart 2018’e ertelendi.
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