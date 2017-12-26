Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

TFF ile Fatih Terim arasındaki 13 milyon liralık davanın ilk duruşması yapıldı

Fatih Terim'in TFF'ye açtığı 13 milyonluk davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşma 7 Mart 2018’e ertelendi.

  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Habertürk'ün haberine göre; Fatih Terim’in TFF’ye açtığı 13 milyonluk davanın ilk duruşması yapıldı.

Fatih Terim’in, sözleşmesini tek taraflı fesheden TFF’ye açtığı 13 milyonluk alacak davasının ilk duruşması İstanbul 17. İş Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma, tarafların delillerini sunması için 7 Mart 2018’e ertelendi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hollanda'da köpekli aramaya Atatürk Havalimanı'nda böyle karşılık verildi

Hollanda'da köpekli aramaya Atatürk Havalimanı'nda böyle karşılık verildi

'Volkan ev' şaşkınlık içinde bıraktı

'Volkan ev' şaşkınlık içinde bıraktı

Bahçesinde bulduğu kavanozdan çıkanlar şoke etti

Bahçesinde bulduğu kavanozdan çıkanlar şoke etti

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA