TFF: Kazada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz

Mesajda şu ifadeler yer aldı;

"Şırnak'ta bir kömür ocağında bugün meydana gelen göçükte, çok sayıda işçinin hayatını kaybettiğini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak kazada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet; Ailelerine başsağlığı, yaralı kurtulan işçilere acil şifa ve göçük altında kalan işçi kardeşimizin de bir an önce sağ olarak kurtarılmasını diliyoruz."