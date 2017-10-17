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TFF: Kazada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Şırnak Kömür Ocakları bölgesinde meydana gelen göçükte hayatını yitirenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

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Mesajda şu ifadeler yer aldı;

"Şırnak'ta bir kömür ocağında bugün meydana gelen göçükte, çok sayıda işçinin hayatını kaybettiğini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak kazada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet; Ailelerine başsağlığı, yaralı kurtulan işçilere acil şifa ve göçük altında kalan işçi kardeşimizin de bir an önce sağ olarak kurtarılmasını diliyoruz."

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