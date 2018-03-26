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TFF, Martin Skrtel'e geçmiş olsun mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Slovakya'nın Tayland'la oynadığı hazırlık maçında sağlık sorunu yaşayan Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

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TFF'den Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Martin Skrtel'e geçmiş olsun mesajı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Tayland ile oynanan maçın ilk yarısında yüzüne gelen top nedeniyle kısa bir süre baygınlık geçiren 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili, "Slovakya Milli Takımı forması giyen Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'in yüzüne gelen bir top sonrası rahatsızlık geçirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Durumu iyi olan Martin Skrtel ile Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.

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