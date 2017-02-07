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TFF resmen açıkladı! Önümüzdeki ay...

TFF, İsviçre'de yapılan toplantılar sonrası testlerin mart ayında başlaması konusunda fikir birliğine varıldığını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), çalışmalarına hız verilen Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile ilgili önemli bir aşamaya geçildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ile FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezlerinde, VAR'a geçiş hazırlıklarının ele alındığı toplantılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Danışmanı ve FIFA VAR Uzmanı Roberto Rosetti, Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Mesut Altan, IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud ve IFAB Baş Teknik Danışmanı David Elleray'in katıldığı toplantılarla ilgili olarak, "Önümüzdeki mart ayında testlere başlanması konusunda fikir birliğine varıldı." ifadeleri kullanıldı.

Toplantılarda, FIFA Baş Teknik Sorumlusu Marco van Basten, FIFA Teknoloji Departmanı Müdürü Johannes Horzmuller ve FIFA Teknoloji Departmanı Sorumlusu Danielle Diana'nın, projenin teknolojik altyapısına dair bilgilendirme yaptığı da aktarıldı.

AA

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