TFF, Süper Lig'de 18 ve 19. hafta programlarını açıkladı
TFF, Spor Toto Süper Lig'de 18 ve 19. hafta programlarını açıkladı.
Buna göre ikinci yarıdaki ilk büyük maç olan Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi 28 Ocak Pazar günü oynanacak.
İşte program:
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