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TFF, Süper Lig'de 18 ve 19. hafta programlarını açıkladı

TFF, Spor Toto Süper Lig'de 18 ve 19. hafta programlarını açıkladı.

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Buna göre ikinci yarıdaki ilk büyük maç olan Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi 28 Ocak Pazar günü oynanacak.

İşte program:

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