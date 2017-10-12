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TFF Tahkim Kurulu, İsmail Köybaşı'na verilen 2 maçlık cezayı onadı

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı'nın 2 maçlık cezasını onadı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu kararlarını resmi açıklama ile duyurdu.

Sarı-Lacivertli sol bek oyuncusu İsmail Köybaşı'nın 2 maçlık cezasının onandığı belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

“Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu İsmail Köybaşı'nın, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile kabul edilmiştir.”

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