TFF Tahkim Kurulu, İsmail Köybaşı'na verilen 2 maçlık cezayı onadı
TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı'nın 2 maçlık cezasını onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu kararlarını resmi açıklama ile duyurdu.
Sarı-Lacivertli sol bek oyuncusu İsmail Köybaşı'nın 2 maçlık cezasının onandığı belirtildi.
Açıklama şu şekilde:
“Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu İsmail Köybaşı'nın, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile kabul edilmiştir.”
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