TFF 'VAR'da değişikliğe gitme kararı aldı

2018-19 futbol sezonuyla birlikte Türkiye'de uygulanmasına resmen başlanan VAR sistemiyle ilgili ligin ilk haftasını masaya yatıran TFF ve MHK cephesi yaşanan tartışma ve aksaklıkların ardından bir dizi değişiklik kararı aldığı ortaya çıktı.

Ligin ilk haftasına damga vuran VAR kararları ve tartışmalarının ardından TFF ile MHK'nın üst düzey yöneticileri bugün öğle saatlerinde Riva'da bir araya geldi. Taraflar yaklaşık iki saat süren toplantıyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun MHK'den de gelen talep üzerine ligin ikinci haftasıyla birlikte bir dizi yeniliğe gitme kararı aldığı belirtildi.

Futbol Federasyonu'nun, VAR'la ilgili Dünya Kupasında olduğu gibi üçlü ekrana geçilmesi (hakem, VAR odası, pozisyon), VAR'a müracaat edilen pozisyonların üç boyutlu olarak o anda ekrana yansıtılması ve yine aynı şekilde VAR odasının görüntüsünün de kamuoyuna gösterilmesi gerektiği kararına vararak yayıncı kuruluş beIN Sports'tan bunu talep ettiği öğrenildi.

Böylelikle ligin ikinci haftasından itibaren VAR sistemine başvurulan pozisyonların o anda üç boyutlu görüntüleri ve monitörlerin yer aldığı VAR sistem odası tüm şeffaflığı ile kamuoyuyla paylaşılmış olacak.

Hem TFF hem de MHK cephesi bugünkü VAR zirvesinde ilk hafta itibariyle VAR'ın hedefine ulaştığını tek sıkıntının sistemin yavaşlığı olduğu konusunda hem fikir olurken, MHK cephesi hem hakemlerin hem de operatörlerin deneyim kazanmasıyla sistemin daha iyi işler hale geleceğini ifade ettiler.

(Sporx)