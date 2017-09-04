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TFF 'yabancı oyuncu kuralı' hakkında toplantı yapacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Teknik Direktör Mircea Lucescu’nun Milli Takım’ın başına geçmesinin ardından sürekli olarak şikayette bulunduğu ‘yabancı kuralı’ hakkında harekete geçme kararı aldı

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Başbakan Binali Yıldırım’ın da geçtiğimiz günlerde, “Dünya kadar para veriyoruz bunlara. Bunun adı ‘Desinler ki ağanın fesi var!” sözleriyle eleştirdiği konuyla ilgili Hırvatistan maçından sonra toplanacak olan federasyon yetkilileri, bir konsorsiyum oluşturacak.
 
Kendi başına karar vermek istemeyen ve geniş çaplı bir toplantı planlayan TFF, tüm futbol ailesinin konuyla ilgili görüşünü alacak. (Habertürk)

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