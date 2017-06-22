TFF'de merakla beklenen zirve gerçekleşti! MHK, PFDK ve Tahkim Kurulu'nda değişim yok

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in MHK, Tahkim Kurulu ve PFDK başkanları ile yapacağı ve günlerdir merakla beklenen zirve nihayet gerçekleşti. TFF Başkanının 3 kurul başkanıyla da görüşerek, kurullarda yeni bir yapılanmaya gideceği yönündeki iddialarla gerçekleşen Riva'daki zirvede, "yola devam" kararı çıktı.

Yurt dışında bulunan ve sabah saatlerde Türkiye'ye dönen, ardından yönetim kurulunu toplayarak kurullarla ilgili yöneticilerinin görüşlerini alan TFF Başkanı Demirören, sonrasında MHK başkanı Yusuf Namoğlu, Tahkim Kurulu Başkanı Fahri Gültekin ve PFDK Başkanı Av. Enver Polat Yılmaz ile ayrı ayrı zirve gerçekleştirdi. Kurul başkanlarıyla sezon değerlendirmesini yapan Demirören, karşılıklı fikir alışverişinin ardından, kurullara güveninin tam olduğunu söyledi.

MHK'DA KÜÇÜK BİR REVİZYON GERÇEKLEŞEBİLİR

Kurul başkanları da, Yıldırım Demirören ile yaptıkları görüşmenin ardından federasyonun düşüncelerini kurul üyelerine iletecek. 3 kurul ile ilgili yola devam kararı alınırken, bir ihtimal, ilerleyen günlerde Merkez Hakem Kurulu'nda 1-2 üye ile ilgili değişikliğe gidilebileceği öğrenildi. (Sporx)