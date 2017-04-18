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TFF'den Altınözü Geçici Barınma Merkezi'ne futbol sahası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Altınözü Kaymakamlığı iş birliğiyle Hatay'ın Altınözü ilçesinde Suriyelilerin kaldığı geçici barınma merkezinde yapılan futbol sahası açıldı.

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Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde yapımı tamamlanan sentetik çim  sahanın açılış töreninde Suriyeli öğrenciler, Türkçe şarkılar seslendirdi ve  gösteri sundu.
 
TFF Temsilci İşleri Direktörü Baki Şahin, açılışta yaptığı konuşmada,  burada kalan Suriyelilere duyarsız kalmadıklarını ve bu kapsamda sahayı  yaptıklarını kaydetti.
 
"Herkes için ve her yerde futbol" diyerek sahayı yaptırdıklarını ifade  eden Şahin, Suriyeli çocukların yüzünden mutluluğun, umudun eksik olmaması  temennisinde bulundu.
 
Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur ise Boynuyoğun Geçici Barınma  Merkezi'nde 8 bin 50 kişinin kaldığını ve okul çağındaki öğrencilerin  eğitimlerine burada devam ettiğini söyledi.
 
Suriyelilerin başta sağlık olmak üzere ihtiyaçlarının Türkiye  tarafından karşılandığını belirten Uygur, onları kardeş olarak gördüklerini dile  getirdi.
 
Kampta 5 oyun parkının bulunduğunu anlatan Uygur, "Dört basketbol  sahamız var. Futbol sahası önemli bir ihtiyaçtı, tam da bu sırada TFF Başkanı  Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu Altınözü ve Yayladağı ilçesine iki saha  yapma kararı aldılar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bu saha çocuklarımızın  yüzünde hoş bir tebessüm oluşturdu." diye konuştu.
 
Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı da savaşın ilk başladığı günden  itibaren Suriyelilerle evlerini, aşlarını paylaştıklarını belirterek, bu tesisin  kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
 
Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi  kesilirken, TFF tarafından hazırlanan ve içerisinde futbol topu, atkı ve  tişörtlerin yer aldığı hediyeler çocuklara dağıtıldı. Daha sonra protokol  üyelerinin topa vuruşuyla Suriyeli çocuklar sahada maç yaptı.
 
Programa, Hatay Vali Yardımcısı Erol Özkan, TFF Genel Sekreter Vekili  Mustafa Baltacı, AFAD İl Müdürü Ömer Akbaş ile çok sayıda davetli katıldı.

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