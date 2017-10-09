TFF'den Ampute Milli Takımımıza tebrik

Gururumuz Amputelere, TFF'den tebrik geldi...

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında İngiltere'yi yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan Ampute Futbol Milli Takımı'nı gönülden kutlar, spor tarihimize geçen başarının mimarlarına yürekten teşekkür ederiz" denildi.