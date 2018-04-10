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TFF'den Eczacıbaşı'na kutlama mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Belarus temsilcisi Minchanka'yı 3-0 yenerek, şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Vitra'yı tebrik etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Belarus temsilcisi Minchanka'yı 3-0 yenerek, şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Vitra'yı tebrik etti.
 
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
 
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2018 CEV Kupası Final Etabı’nda Belarus temsilcisi Minchanka Minsk’i yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
 
Türkiye Futbol Federasyonu olarak ülkemizi gururlandıran EczacibasivitrA takımını tebrik ederiz

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