TFF'den Eczacıbaşı'na kutlama mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu, Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Belarus temsilcisi Minchanka'yı 3-0 yenerek, şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Vitra'yı tebrik etti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Belarus temsilcisi Minchanka'yı 3-0 yenerek, şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Vitra'yı tebrik etti.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2018 CEV Kupası Final Etabı’nda Belarus temsilcisi Minchanka Minsk’i yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak ülkemizi gururlandıran EczacibasivitrA takımını tebrik ederiz
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