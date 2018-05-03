TFF'den Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda (FDT) değişikliğe gitti. TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararla, FDT'nin 97/3. maddesinde değişikliğe gidildiği duyuruldu.

Yapılan değişiklikle FDT'nin 97/3. maddesi şöyle: "Kulüp başkanlarının hak mahrumiyeti cezaları; play-off finali, Türkiye Kupası Finali, Süper Kupa müsabakası veya kupa seremonisinin gerçekleştirileceği müsabakanın oynandığı güne denk gelmesi halinde müsabaka günü infaz edilmez."