Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

TFF'den Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda (FDT) değişikliğe gitti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda (FDT) değişikliğe gitti. TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararla, FDT'nin 97/3. maddesinde değişikliğe gidildiği duyuruldu.

Yapılan değişiklikle FDT'nin 97/3. maddesi şöyle: "Kulüp başkanlarının hak mahrumiyeti cezaları; play-off finali, Türkiye Kupası Finali, Süper Kupa müsabakası veya kupa seremonisinin gerçekleştirileceği müsabakanın oynandığı güne denk gelmesi halinde müsabaka günü infaz edilmez."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Turistleri fırça düşürme numarasıyla böyle kandırıyorlar

Turistleri fırça düşürme numarasıyla böyle kandırıyorlar

Avrupa'nın en çok kupa kazanan hocaları!

Avrupa'nın en çok kupa kazanan hocaları!

Diyarbakır Stadı'nın yapımı tamamlandı

Diyarbakır Stadı'nın yapımı tamamlandı

19 Mayıs şiirleri kısa 4 kıtalık-uzun 8 kıtalık MEB onaylı şiirler

19 Mayıs şiirleri kısa 4 kıtalık-uzun 8 kıtalık MEB onaylı şiirler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA