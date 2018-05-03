TFF'den Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda (FDT) değişikliğe gitti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda (FDT) değişikliğe gitti. TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararla, FDT'nin 97/3. maddesinde değişikliğe gidildiği duyuruldu.
Yapılan değişiklikle FDT'nin 97/3. maddesi şöyle: "Kulüp başkanlarının hak mahrumiyeti cezaları; play-off finali, Türkiye Kupası Finali, Süper Kupa müsabakası veya kupa seremonisinin gerçekleştirileceği müsabakanın oynandığı güne denk gelmesi halinde müsabaka günü infaz edilmez."
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