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TFF'den işitme engelli taraftar için açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), çirkin ve kötü tezahürat gerekçesi ile e- bilet kartı bloke olan taraftarın mağduriyetinin giderilmesi için çalışma başlattığını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), çirkin ve kötü tezahürat gerekçesi ile e- bilet kartı bloke olan taraftarın mağduriyetinin giderilmesi için çalışma başlattığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle; "Basın organlarında bugün yer alan, işitme engelli bir vatandaşımızın e- bilet kartının, çirkin ve kötü tezahürat gerekçesi ile bloke edildiğine dair haberin ardından Federasyonumuz tarafından bu tür mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlatılmıştır.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 1. Lig'de 24.12.2016 tarihinde oynanan Sivasspor-Adana Demirspor karşılaşmasında, çirkin ve kötü tezahüratın yapıldığı bloklardaki seyircilerin, elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle Sivasspor'un ev sahibi olduğu bir sonraki müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar vermiştir.

Müsabakaya giren ve engelli tribününde oturmayan taraftarların engelli olup olmadıklarının önceden bilinmesi mümkün değildir.

Söz konuş engelli vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi adına Federasyonumuz, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz ile bu konuda bir görüşme yapmış ve kendisinin karşılaşmayı Protokol Tribünü'nde izlemesi yönünde fikir birliğine varmıştır.

Sistemden kaynaklanan bu gibi sorunların ve mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması için Hukuk Müşavirliğimiz tarafından detaylı bir çalışma başlatılmıştır."

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