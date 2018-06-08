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TFF'den Konyaspor ve Adana Demirspor'un yeni başkanlarına kutlama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Konyaspor Kulübünde Hilmi Kulluk, Adana Demirspor Kulübünde ise Kazım Bozan'ın başkanlığa seçilmesinden dolayı tebrik mesajı yayımladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Konyaspor Kulübünde Hilmi Kulluk, Adana Demirspor Kulübünde ise Kazım Bozan'ın başkanlığa seçilmesinden dolayı tebrik mesajı yayımladı. TFF'nin internet sitesinde Konyaspor ile ilgili yer alan mesajda, "Konyaspor Kulübünün bugün yapılan seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Hilmi Kulluk ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
 
Adana Demirspor için paylaşılan mesajda ise, "Adana Demirspor Kulübünün bugün yapılan olağan genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Kazım Bozan ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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