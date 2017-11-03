Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

TFF'den Nuri Şahin'e teşekkür

Borussia Dortmund'da forma giyen milli oyuncu Nuri Şahin'in ay-yıldızlı formaya dün veda ettiğini açıklamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yıldız oyuncu için teşekkür mesajı yayınladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Borussia Dortmund'da forma giyen milli oyuncu Nuri Şahin'in ay-yıldızlı formaya dün veda ettiğini açıklamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yıldız oyuncu için teşekkür mesajı yayınladı. 

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli takımlarımıza her yaş grubunda 14 yıl hizmet ederek ülkesine sevgi ve bağlılığını gösteren, ay-yıldızlı formayı 92 maçta gururla taşıyan Nuri Şahin'e, Türk futboluna değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Profesyonelliği, gençlere örnek kişiliği, alt yapı kültürü ve pes etmeyen mücadele gücüyle U17 Milli Takımımızın 2005 yılında Avrupa Şampiyonu olmasında ve aynı sene FIFA U17 Dünya Kupası'nda üçüncülüğü elde etmesinde büyük katkıları olan, A Milli Takım'da kaptanlık da yapmış futbolcumuzun bu kararını saygıyla karşılıyoruz.

Çok sevdiği milli formaya veda ederken, '10-15 senelik bir jenerasyon var' diyerek Türk futboluna güvenini bir kez daha ifade eden Nuri Şahin'in bilgi ve deneyimlerinden ilerleyen süreçte faydalanmak istediğimizi belirtir, bundan sonraki futbol yaşamında ve hayatında başarılar dileriz."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdiden ilan ediyorum piyasaya sürülecek ilk otomobilin talibi benim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdiden ilan ediyorum piyasaya sürülecek ilk otomobilin talibi benim

Dünü ve bugünüyle İstanbul

Dünü ve bugünüyle İstanbul

İşte 4. maçlar sonunda UEFA sıralaması

İşte 4. maçlar sonunda UEFA sıralaması

Araçların korkulu rüyası yollar

Araçların korkulu rüyası yollar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA